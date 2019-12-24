Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi sonrası flaş istifa

Fenerbahçe’de önceki akşam oynanan Beşiktaş derbisinin ardından ayrılık yaşandı. A Takımın Medya Sorumlusu Alican Keser görevinden istifa etti.

Keser yaptığı açıklamada, “Herkese merhaba. Bugün itibariyle görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kısa sürede sizlere yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Kırdığım, üzdüğüm birileri olduysa da hakkını helal etsin” ifadelerini kullandı.

(Star)