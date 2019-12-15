Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi alarm

Bu sezon geride kalan 14 haftada üçer sarı kart gören Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç yine sarı görürse, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecekler. Sivas’ta da Emre, Appindangoye, Fernando, Fatih ve Erdoğan kart sınırındaki isimler...

(Star)