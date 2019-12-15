15 Aralık 2019 Pazar 10:17:57 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 10:20:03
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi alarm
HAFTAYA Beşiktaş ile derbide puan mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe’de, bugünkü Sivas maçı öncesi 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Bu sezon geride kalan 14 haftada üçer sarı kart gören Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç yine sarı görürse, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecekler. Sivas’ta da Emre, Appindangoye, Fernando, Fatih ve Erdoğan kart sınırındaki isimler...
(Star)
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