Fenerbahçe'de Avusturya kampı başladı! Sarı Lacivertliler ilk antrenmanını gerçekleştirdi
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, bugün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, ısınma hareketleri ve koşu ile idmana başladı. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Sağ el parmağındaki sakatlık sebebiyle atel takan Altay Bayındır, bugün Graz'da ilk defa kaleci antrenmanında takıma dahil edildi. Genç kaleci, elindeki atelin çıkmasının ardından eldiveni giyerek, çalışmalar başladı.
Fenerbahçe yarın TSİ 19.30'da Franz Felekete Stadyumu'nda Wolfsburg ile hazırlık maçında karşılaşacak.
(İHA)
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