13 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 23:38:33
Fenerbahçe'de Alper ve Rami'nin bileti kesildi
FENERBAHÇE’NİN devre arası kampında gönderilecek isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.
Sarı-Lacivertliler’de Fransız stoper Adil Rami’nin alacakları ödenerek gönderilecek. Alper Potuk’la da devam edilmeyecek. Alper için yapılacak tüm tekliflerde yönetim gerekli kolaylığı gösterecek. Alper sezon başında maaşında indirime giderek taraftarların takdirini kazanmıştı.
(Akşam)
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