Fenerbahçe'de Alper ve Rami'nin bileti kesildi

Sarı-Lacivertliler’de Fransız stoper Adil Rami’nin alacakları ödenerek gönderilecek. Alper Potuk’la da devam edilmeyecek. Alper için yapılacak tüm tekliflerde yönetim gerekli kolaylığı gösterecek. Alper sezon başında maaşında indirime giderek taraftarların takdirini kazanmıştı.

(Akşam)