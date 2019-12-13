13 Aralık 2019 Cuma 10:10:04 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 10:11:29
Fenerbahçe'de Alper Potuk kiralık olarak gönderilecek
Fenerbahçe'de bir türlü istenen verim alınamayan Alper Potuk'un kiralanması gündemde.
Fenerbahçe'de bir türlü verim alınamayan Alper Potuk'un kiralanması gündemde... Tecrübeli orta sahanın, ara transferde ligde daha çok şans bulacağı bir takıma gönderilmesi planlanıyor. Bu şekilde hem maaşından tasarruf edilecek hem de yeniden kendisini gösterme fırsatı verilecek.
(Fotomaç)
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