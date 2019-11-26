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26 Kasım 2019 Salı 10:52:31 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 10:58:40

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Ersun Yanal'ın arası açıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu beğenmediği ve deplasman performansından da şikayetçi olduğu belirtiliyor. Son Malatya maçı kadrosu ise her şeye tuz biber ekti.

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 2 puan kaybetti. Başkan Ali Koç gerildi. Skoru da futbolu da beğenmedi. Ersun Yanal'a tepki gösterdi. Tansiyon yükseldi. 

BUNLAR KIZDIRDI

- Ersun Yanal'ın oynattığı futbolu beğenmiyor.

- Sürekli şampiyonluk sözü veren Yanal'ın vurdumduymazlığından şikayet ediyor.

Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'nin dolayısıyla da Yanal'ın performansından memnun olmadığı, takımın futbolunu beğenmediği ve özellikle deplasman performansından şikayetçi olduğu belirtiliyor.

MALATYA 11'İNİ DEFANSİF BULDU

Yeni Malatya deplasmanında pazar gecesi oynanan maçta sahaya sürülen kadroya da Başkan Ali Koç'un tepki gösterdiği ve bu 11'i fazlasıyla defansif bulduğu da ifade ediliyor.

BİR TÜRLÜ İSTİKRAR SAĞLANMADI

Başkan Ali Koç'un her hafta oynanan futbolun diğer haftaya benzememesi ve ofansif performansta bir türlü istikrar sağlanamamasından da rahatsız olduğu da gelen haberler arasında.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN TEK ŞART VAR

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yanal'a yeni bir teklif sunulmadığı ve ancak sezon sonunda şampiyonluk gelmesi durumunda kendisiyle devam edileceği de kulislerde konuşuluyor.

(Takvim)

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