Fenerbahçe'de aile saadeti yaşanıyor

STAR

FENERBAHÇE, deplasmanda oynadığı 0-0’lık Galatasaray derbisinin ardından ara vermeden 7. haftada oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, derbide ilk 11’de yer almayan oyuncuların katılımı ile gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon haraketleriyle başlayan çalışma çift kale maçla sona erdi. Bu arada teknik ekip ve futbolcuların aileleri ile çocukları da antrenmana geldi. İdmanın ardından teknik ekip, futbolcular ve aileleri toplu fotoğraf çektirirken, yüzlerin gülmesi “Fenerbahçe’de aile saadeti” görüntülerine sahne oldu. Fener, bugün derbide ilk 11’de olan oyuncuların katılımı ile Antalya maçı hazırlıklarına devam edecek.