Fenerbahçe, Zanka için Huddersfield'a ilk teklifini yaptı

Ön libero transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe, bir yandan da stoper transferini sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe, Championship takımlarından Huddersfield'de forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Zanka'ya kanca attı.

SICAK BAKIYORLAR

Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken Huddersfield'e de 3.5 milyon Euro önerdi. İngiliz ekibinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Zanka, 2017 yılından beri Huddersfield forması giyiyor. 1.89 mt. boyuyla hava toplarına da çok hakim.

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