Fenerbahçe, Zanka için Huddersfield'a ilk teklifini yaptı
Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen 29 yaşındaki Zanka için transfer teklifinde bulundu.
Ön libero transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe, bir yandan da stoper transferini sonlandırmak istiyor. Fenerbahçe, Championship takımlarından Huddersfield'de forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Zanka'ya kanca attı.
SICAK BAKIYORLAR
Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncuya yıllık 2.5 milyon Euro teklif ederken Huddersfield'e de 3.5 milyon Euro önerdi. İngiliz ekibinin bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Zanka, 2017 yılından beri Huddersfield forması giyiyor. 1.89 mt. boyuyla hava toplarına da çok hakim.
(Takvim)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Abdullah Avcı'dan flaş karar: Gönderin gitsin
- Galatasaray Josef de Souza ve Schneiderlin ile anlaştı ama Fatih Terim, Tottenham forması giyen Wanyama'yı istedi
- İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar
- Dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes, Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getiriyor
- Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile görüşüyor