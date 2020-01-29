Fenerbahçe, Zajc'ın Brescia'ya transferiyle bir taşla iki kuş vuracak

Miha Zajc'a talip olan Brescia'nın 24 saat içerisinde Fenerbahçe'ye son kararını ileteceği bildirildi.

İtalyan ekibinin 25 yaşındaki orta sahayı bonservisiyle kadroya katmayı kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Transfer gerçekleştiği anda sarı-lacivertliler, 4 milyon Euro gelir elde etmiş olacak ve bu gelirin üçte birini harcama limitine kaydettirebilecek.

Böylelikle Simon Falette'in lisansı çıkartılabilecek.

(Sabah)