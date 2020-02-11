Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'ı hedef gösterdi, Ali Koç: Biz ne oynuyoruz hocam?

Puan kaybedilen maçlardan sonra genelde hakem kararlarına değinen Başkan Ali Koç'a yönetimden Ersun Yanal uyarısı geldi!

Şenol Güneş Stadı’nda önce Trabzonspor’a kaybeden, ardından evinde Alanyaspor karşısında 2 puan bırakan Fenerbahçe’de fatura her ne kadar hakemlere kesilse de yönetim içerisinde Ersun Yanal’a da büyük tepkinin oluştuğu öğrenildi.

'21 HAFTADA 25 PUAN KAYBETTİK'

Zorluk derecesi yüksek maçlardan genelde çıkamayan ve sürekli puan kayıplarıyla karşı karşıya kalan Fenerbahçe’de yapılan yatırımların karşılığını alamadıklarını düşünen bazı yöneticilerin Ali Koç’la bir araya geldikleri öğrenilirken, 21 haftada toplanan 38 puanın son derece yetersiz olduğu konusunda fikir birliğine varıldığı belirtildi. Yaz ayı transfer döneminde 10 transfere imza atan Ocak’ta ise Falette takviyesi yapan sarı lacivertlilerde kaybedilen 25 puanın hesabının sorulması öngörülürken, başkanın bu serzenişleri haklı bulduğu ve Ankaragücü – Galatasaray maçlarında alınacak sonuçlara göre Ersun Yanal’ın kaderinin çizileceği bildirildi.

'ALANYASPOR MAÇINDA OYUN YOKTU!'

Alanyaspor maçında oyun olarak camiayı tatmin etmeyen Ersun Yanal’ın fikstür avantajını nasıl kullanacağı merak konusu olurken, Fenerbahçe’nin bu hafta Ankaragücü karşısında yapacağı en ufak hatanın radikal kararların alınacağına işaret etti.

Star.com.tr / Levent Gültekin