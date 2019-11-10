Fenerbahçe yıldız oyuncuyu gözden çıkardı

Kasımpaşa ile oynanan maçta Emre Belözoğlu ve Max Kruse gibi iki yaratıcı oyuncunun yokluğunda bile forma şansı bulamayan Miha Zajc, gözden düştü. Ersun Yanal'ın sezon başından bu yana düşünmediği Zajc'ın Rus kulüplerine transferi son anda gerçekleşmeyince takımda kaldı.

Fenerbahçe'nin hocası, 25 yaşındaki Sloven oyuncusunu taktik anlayışına uymadığı için Kruse'nin yokluğuna rağmen oynatmadı. Orta sahada hızlı, baskılı ve bol presli oyun oynamayı isteyen deneyimli teknik adam, Zajc ile bunu başaramayacağı kararını verdi.

Kasımpaşa maçı öncesi analizinde rakibin güçlü orta sahası karşısında Sloven oyuncunun olması orta sahanını direncini düşürecekti. Bu nedenle Sloven yıldız yerine Tolga Ciğerci tercih edildi.