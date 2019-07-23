Fenerbahçe yeni ön liberosunu buldu! Sarı Lacivertliler Ibrahim Amadou ile anlaşmaya vardı

TM Dijital Haber Merkezi

Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Jailson, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu gibi orta sahada birçok alternatif oyuncusu bulunmasına rağmen iyi bir ‘6’ numara arayışına çıkan Fenerbahçe, Sevilla’da oynayan İbrahim Amadou ile anlaşmaya vardı.

TM Dijital Haber Merkezi'nden Levent Gültekin'in haberine göre; Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve Luiz Gustavo ile uzun bir süre flört halinde olan Fenerbahçe’nin geçen sene Lille’den 14,5 milyon Euro karşılığında Sevilla’nın yolunu tutan İbrahim Amadou ile kiralık olarak anlaşamaya varırken, Kamerunlu yıldızın önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

BAYRAM TUTUMLU MONCHİ’Yİ İKNA ETTİ AMADOU FENERBAHÇE’Yİ KABUL ETTİ

Bu transferde Monchi ile Comolli arasında aracılık yapan Menajer Bayram Tutumlu’nun önemli bir rol oynadığı belirtilirken, Sevilla’nın Gudelj transferini bitirir bitirmez Amadou transferine onay verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki milli futbolcu 1 asist yaparken, tecrübeli oyuncu Fransa’da sergilediği performansla Lille’de kaptanlığa kadar yükselmişti.