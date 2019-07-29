Fenerbahçe 'Yeni Eljif Elmas'ını buldu: Darko Churlinov

Kanarya, geçen sezon Bundesliga U19 liginde 18 golle gol kralı olan Churlinov'u alarak tıpkı Eljif Elmas'ta olduğu gibi geleceğe yatırım yapmak istiyor.

16 MİLYON EURO KAZANMIŞTI

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Eljif Elmas için 16 milyon euroluk bonservis alındığını aktarırken, "Profesyonel futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16 milyon Euro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır." demişti.

(Sabah)