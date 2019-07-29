Fenerbahçe’ye 'Belçika Çikolatası’

GÜNEŞ

■ ORTA sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yeni bir ismi daha listesine ekledi… Luiz Gustavo ve Yann M’Vila’dan olumsuz yanıt alan Sarı-Lacivertliler bu kez rotasını Almanya’ya çevirdi. Sarı-Kanarya’nın hedefindeki isim; geçtiğimiz yıl Bundesliga’dan Bundesliga 2’ye düşen Stuttgart’ın 21 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Orel Mangala… 2023 yılına Kırmızı-Beyazlılarla sözleşmesi bulunan oyuncu için kiralama teklifi sunuldu.

PAZARLIKLAR HIZLA SÜRÜYOR

■ GEÇTİĞİMİZ sezonu bir başka Alman ekibi Hamburg’da kiralık olarak geçiren Mangala için ısrarcı olan Fenerbahçe, Stuttgart’ın inadını kırmaya çalışıyor. İki kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor. İkinci ligde oynamak istemeyen Belçikalı oyuncunun Fenerbahçe’den gelen teklife sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertlilere prensipte ‘evet’ dediği öğrenildi. Oyuncuyla anlaşan Fenerbahçe yönetimi, pazarlıklarda bunu koz olarak kullanıyor.

BU HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEK

■ TRANSFERİN hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da Belçikalı oyuncuyu çok istediği belirtildi. Demokratik Kongo asıllı olan Orel Mangala, futbola Anderlecht’te başladı ve buradan 2017 yılında 1.8 milyon euroya Stuttgart’a transfer oldu. Stuttgart’ta ilk sezonunda 22 maça çıksa da skora katkı sağlayamadı. Geçen sezon Hamburg’da tam 34 maçta forma giyen Mangala, 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koyarak yıldızlaştı.