10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:43:13 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54:13
Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı kadrosuna kattı
Ümraniyespor, sol bek Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu.
Ümraniyespor’un yaptığı açıklama şu şekilde:
“Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.”
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