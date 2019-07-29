Fenerbahçe ve Trabzonspor, Daniel Sturridge transferi için karşı karşıya

Liverpool ile mukavelesini uzatmayan 29 yaşındaki İngiliz forvet, şu anda boşta! Fenerbahçe, geçen sezon da getirmek için temas kurduğu 29 yaşındaki oyuncuyu tekrar markaja alıyor. Başka bölgelere yapılacak takviyeler sebebiyle boştaki Sturridge, yeniden Fenerbahçe’nin gündemine geldi.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Geçmişinde A.Villa, Bolton, Manchester City, Chelsea, West Brom ve Liverpool formaları giyen Daniel Sturridge’in piyasası tam 15 milyon euro. 29 yaşındaki solak forvet, 26 kez de İngiltere Milli Takımı’nın formasını giydi, 8 kez ağları sarstı. Dünya çapında da tanışmış bir oyuncu olması nedeniyle forma satışlarına da önemli katkısı olabilir. Fenerbahçe’nin, Bordo-Mavililer’in İngiliz forvete önerdiği maaştan daha fazlasını vereceği öğrenildi.

KRUSE’DEKİ TAKTİK UYGULANCAK

Trabzonspor, 29 yaşındaki forvete 3 sene için toplamda 10 milyon euroluk maaş önerdi. Ve performansına bağlı bonuslarla da kazancı artıyor. Bunun dışında imza parası olduğu da konuşuluyor. Sarı-Lacivertliler’in ise Trabzonspor’un yaptığı tekliften daha cazip bir öneriyi masaya getireceği aktarıldı. Max Kruse’nin transferindeki taktik uygulanacak... Liverpool’dan ayrıldıktan sonra dinlenmeye geçen Daniel Sturridge’in, takımlar sezona başlamadan önce bir karar vermesi lazım.

(Akşam)