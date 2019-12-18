18 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 00:33:22
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Onyekuru savaşı
SEZON başında Vedat Muriç için kapışan F.Bahçe ile G.Saray ara transferde Henry Onyekuru için rakip oldu.
GÜNEŞ
■ Nijerya basınına göre Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın da ara transferde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru, 16 gol6 asistle oynamıştı. Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi
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