Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Onyekuru savaşı

GÜNEŞ

■ Nijerya basınına göre Sarı-Lacivertliler, G.Saray'ın da ara transferde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti. Geçen sezon Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru, 16 gol6 asistle oynamıştı. Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi