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27 Aralık 2019 Cuma 23:25:54 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 23:26:40

Fenerbahçe uzatmada yıkıldı

THY Avrupa Ligi 16’ncı hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Valencia Basket’e 100-98 mağlup oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda saat 20.45’te başlayan müsabakaya ev sahibi Fenerbahçe Beko; Sloukas, De Colo, Kalinic, Datome ve Williams beşiyle başlarken, Valencia Basket ise Loyd, Rossom, Doornekamp, Dubljevic ve Labeyrie beşiyle sahaya çıktı.

Dubljevic’in etkili oyunu ve 7 sayısına engel olamayan Fenerbahçe Beko, hücumda farklı isimlerden gelen katkıyla televizyon molasına 9-7 geride girdi. Datome’nin üçlük çizgisinin arkasından sergilediği iyi performans ve De Colo ile Williams’ın devreye girmesiyle periyodu 24 sayı atarak tamamlayan Fenerbahçe Beko, rakibinin hücum performansına periyodun ikinci bölümünde de engel olamasa da ilk periyodu 24-22 üstün tamamladı.

İkinci periyoda tempolu bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, 15’inci dakikayı 8 sayılık farkla önde geçti: 37-29. De Colo’nun hücumda performansını artırmasıyla periyodun kalan bölümünde hücumda sayılar bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, pota altı savunmasında ise başarılı olamadı ve soyunma odasına 8 sayılık farkla önde gitti: 48-40.

Üçüncü periyoda farkı açmayı sürdürerek başlayan Fenerbahçe Beko, hücumdaki etkili oyununu sürdürdü ve 25’inci dakikayı 59-47 ile önde geçti. Ali Muhammed’in üçlük çizgisinin arkasından yüzdeli atmasıyla birlikte hücumda sıkıntı yaşamayan Fenerbahçe Beko, 11 sayılık farkla maçın dördüncü periyoduna girdi: 70-59.

Dördüncü periyoda kötü başlayan Fenerbahçe Beko, çeyreğin ilk 5 dakikasında rakip potaya yalnızca 4 sayı atabilirken, kendi potasında ise 13 sayı gördü ve son 5 dakikaya 74-72’lik skorla girildi. Fenerbahçe hücumdaki kötü performansını sürdürürken, Valencia Basket hücumlardan sayılarla dönmeyi başardı ve bitime 02.41 kala deplasman ekibi öne geçti: 77-79. 5-0’lık seri yakalayan ev sahibi ekip, 1.10 kala yeniden öne geçmeyi başardı: 82-79. Önce 1/2 serbest atış, ardından 2 sayılık basketlerle Valencia Basket 30 saniye kala skoru yeniden eşitledi. Fenerbahçe Beko, Sloukas ile hücumdan boş dönerken, Valencia Basket ise Loyd ile denediği üç sayılık atış denemesinden faydalanamadı. Loyd’un üçlüğünde ribaundu alıp sayıyı bulan Abalde, attığı iki sayılık basket ile takımını öne geçirdi: 82-84. Son hücumda 0.4 saniyesi kalan Fenerbahçe Beko, Datome’nin oyuna soktuğu topta De Colo’nun son saniye basketiyle yeniden eşitliği yakaladı ve maç uzatmaya gitti: 84-84

Uzatma periyoduna etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 02.25 kala farkı 6 sayıya çıkarttı: 91-85. Fenerbahçe Beko, periyodun son saniyelerinde basit hatalar ve top kayıpları yaparken, Valencia Basket 8 saniye kala 100-98 öne geçti. Son hücumunda De Colo ile üç sayılık atış denemesi yapan Fenerbahçe Beko, bu atıştan başarısız döndü ve maçı 100-98 kaybetti.

OZAN TUFAN DA SALONDA

Fenerbahçe Futbol Takımı’nın kaptanlarından Ozan Tufan, Fenerbahçe Beko’nun Valencia Basket’i konuk ettiği müsabakayı tribünden takip etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Elias Koromilas, Saulius Racys

FENERBAHÇE BEKO: Westermann, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 2, Sloukas 10, De Colo 31, Williams 20, Ali Muhammed 14, Ahmet Düverioğlu 1, Datome 20

VALENCIA BASKET: Colom 3, Marinkovic, Loyd 14, Ndour 4, Abalde 8, Labeyrie 2, Rossom 5, Tobey 12, Motum 14, Dubljevic 30, Sastre, Doornekamp 8

1’İNCİ PERİYOT: 24-22

İLK YARI: 48-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 70-59

NORMAL SÜRE: 84-84

5 FAUL: 36.32 Kalinic, 44.44 Sloukas (Fenerbahçe Beko)

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