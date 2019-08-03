  • Bist 100
    100.463
  • Dolar
    5,5609
  • Euro
    6,1798
  • Altın
    258,5144
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Terör örgütü FETÖ'ye ABD'de büyük şok! Bir okul yöneticisine dava açıldı Terör örgütü FETÖ'ye ABD'de büyük şok! Bir okul yöneticisine dava açıldı
ABD'nin Teksas eyaletinde AVM'de silahlı saldırı ABD'nin Teksas eyaletinde AVM'de silahlı saldırı
İnternet ve sosyal medyanın toplumda ve İslam'daki yeri İnternet ve sosyal medyanın toplumda ve İslam'daki yeri
Bodrum'u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı Bodrum'u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı
Fenerbahçe transferini resmen açıkladı! İşte tüm detaylar... Fenerbahçe transferini resmen açıkladı! İşte tüm detaylar...
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konutta faiz oranlarını indirdi Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konutta faiz oranlarını indirdi
Düzce'deki selin izleri siliniyor Düzce'deki selin izleri siliniyor
Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü Endonezya'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü
Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı
İstanbul- İzmir otoyolu yarın açılıyor İstanbul- İzmir otoyolu yarın açılıyor
ABD Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırmayı planlıyor ABD Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırmayı planlıyor
Yerli gözlem uydumuz RASAT, Fransa'yı uzaydan görüntüledi Yerli gözlem uydumuz RASAT, Fransa'yı uzaydan görüntüledi
Sarımsak üreticisi fiyattan memnun Sarımsak üreticisi fiyattan memnun
Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, birinin tedavisi devam ediyor Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu, birinin tedavisi devam ediyor
Antalya'da kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Antalya'da kaza: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da TİKA gönüllüleri Burkina Faso'da
Esenyurt’ta korkutan yangın! Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı Esenyurt’ta korkutan yangın! Mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
11 ayda yaklaşık 262 bin ton fındık ihraç edildi 11 ayda yaklaşık 262 bin ton fındık ihraç edildi
Lüks yata uyuşturucu operasyonu Lüks yata uyuşturucu operasyonu
Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu
Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği ajansın başkanı görevinden ayrıldı Brezilya'da Bolsonaro'nun eleştirdiği ajansın başkanı görevinden ayrıldı
Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi Meriç Nehri kıyısında 3 bin 660 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Otomobil askıda kaldı, içindekileri vatandaşlar kurtardı Otomobil askıda kaldı, içindekileri vatandaşlar kurtardı
Jandarma ve MİT sınır ötesi operasyon: Tam bin ton patlayıcı ele geçirildi Jandarma ve MİT sınır ötesi operasyon: Tam bin ton patlayıcı ele geçirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:16:36 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 20:18:38

Fenerbahçe transferini resmen açıkladı! İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de 23 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; ''Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.'' sözleri kullanıldı.

''ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM''

26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından ''Fenerbahçe ailesinin parçası olduğum için çok mutlu ve gururluyum! Böylesi kaliteli bir ekibe katılmak ve nice şampiyonluklar, zaferler kazanmak için sabırsızlanıyorum. Gerek taraftar, gerek kulüp, burada olmam gerektiğini hissettiren herkese teşekkür ederim.'' açıklamasında bulundu.

''FENERBAHÇE ÇOCUKLUK HAYALİMDİ''

Ardından FB TV'ye konuşan Deniz Türüç, ''Fenerbahçe'de oynamak çocukluk hayalimdi. Taraftarlara şunu söylemek istiyorum, ilk kez Fenerbahçe'ye aşık oldum. Geçen sezon, kötü sonuçlara rağmen taraftarların burada olması beni bir kez daha aşık etti.'' dedi.

İnternet ve sosyal medyanın toplumda ve İslam'daki yeri
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank konutta faiz oranlarını indirdi
ABD Pasifik'e orta menzilli füze konuşlandırmayı planlıyor
Balıkesir'de yanan otobüsün şoförü ve ikinci şoför tutuklandı
Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğluldu
Fenerbahçe transferini resmen açıkladı! İşte tüm detaylar...
Jandarma ve MİT Suriye'de 1 ton patlayıcı ele geçirdi
Yangından çocuklarını böyle kurtardı
İhracatta müthiş rakam! "Yıl sonu hedefi yakalarız"
Yürek dayanmaz... Hem evladını hem kız kardeşini kaybetti
"SOM-J seyir füzesini Milli Muharip Uçak'ta kullanabiliriz"
Tepkilerden kaçamadı 
"Simitçi Erkan"dan Suriyeli Türkmen çocuklara bayramlık
Suriyeli çocuğu kaçırıp babadan 20 bin dolar istemişler
Türkiye'den hukuksuz adıma yanıt! Rumlar panikledi
Lisanslı dilenciler
"Ayıp ettiler be ya" "Böyle kardeşlik olmaz olsun"
Londra'da İdlib'teki katliam için açlık grevi
FETÖ'cü Akın İpek’e İngiltere'den milyonlarca liralık darbe
MİT ve emniyetten ortak operasyon! Bursa'da yakalandı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ