18 Temmuz 2019 Perşembe 16:31:36 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:33:12
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
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