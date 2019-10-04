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04 Ekim 2019 Cuma 00:59:27 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 01:01:40

Fenerbahçe THY Euroleague'e Real Madrid yenilgisiyle başladı

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague ilk hafta maçında Real Madrid'e mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2019-2020 sezonunun ilk haftasında İspanya'nın Real Madrid takımına deplasmanda 81-77 mağlup oldu.

Saha ve seyirci avantajıyla karşılaşmaya tempolu başlayan Real Madrid, rakibinin top kayıplarını da iyi değerlendirerek ilk beş dakikayı 14-4 önde geçti. Taylor'ın skorer oyunuyla farkı 15 sayıya kadar (19-4) çıkaran İspanyol temsilcisi, ilk periyodu 30-21 üstün tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan ve yeni transferleri De Colo ve Williams'ın etkili performansıyla oyuna ağırlığını koymaya başlayan sarı-lacivertli ekip, rakibini 5 sayıda tuttuğu altı dakikalık bölümde farkı iki sayıya kadar (35-33) indirdi. Bu çeyrekte 13 sayı üretebilen Real Madrid, soyunma odasına 43-42 önde gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyodun hemen başında Melih Mahmutoğlu'nun basketiyle mücadelede ilk kez öne geçti: 43-44. Rakibinin sayı bulmakta zorlandığı bu bölümde Randolph ve Fernandez ile 11 sayılık seri yakalayan ev sahibi ekip, 25. dakikada durumu 54-44 yaptı. Farkın kapanmasına izin vermeyen Madrid ekibi, son periyoda 64-55 üstün girdi.

Son üç dakikada skoru 73-73'e getiren ve yeniden maça ortak olan Fenerbahçe Beko, kalan bölümde rakibini durdurmakta zorlandı ve salondan 81-77 mağlup ayrıldı.

THY Avrupa Ligi'nde iki takımın 20. kez karşı karşıya geldiği maçta Real Madrid, 12. galibiyetini aldı.

Salon: Wizink Center

Hakemler: Robert Lottermoser (Alman), Olegs Latisevs (Letonya), Mehdi Difallah (Fransa)

Real Madrid: Randolph 15, Fernandez 10, Campazzo 14, Tavares 8, Taylor 19, Mickey 9, Causeur, Deck 4, Llull 2,  Laprovittola

Fenerbahçe Beko: Westermann, De Colo 22, Williams 19, Datome, Ahmet Düverioğlu 2, Melih Mahmutoğlu 8, Kalinic 13, Sloukas 5, Stimac 4, Ali Muhammed 4

1. Periyot: 30-21

Devre: 43-42

3. Periyot: 64-55

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