03 Aralık 2019 Salı 09:28:13 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 09:29:21
Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak
Fenerbahçe'de hakem kararlarına tepkiler devam ediyor.
Sarı-Lacivertli kulübün Twitter hesabından önceki gün Göztepe maçında yaşanan olaylarla ile ilgili paylaşımlarda bulunulmuştu. Sarı-Lacivertli Yönetim dün bir araya geldi. Hakem hataları nedeniyle federasyon ile bir görüşme yapılması planlandı. Görüşmenin kısa bir süre içinde gerçekleşmesi planlanıyor.
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