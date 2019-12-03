Fenerbahçe, TFF'ye çıkarma yapacak

Sarı-Lacivertli kulübün Twitter hesabından önceki gün Göztepe maçında yaşanan olaylarla ile ilgili paylaşımlarda bulunulmuştu. Sarı-Lacivertli Yönetim dün bir araya geldi. Hakem hataları nedeniyle federasyon ile bir görüşme yapılması planlandı. Görüşmenin kısa bir süre içinde gerçekleşmesi planlanıyor.

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