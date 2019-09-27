Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal derbi öncesi savunmaya çare arıyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi tek sıkıntı yuncuların yaptığı basit hatalar.

Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bireysel hatadan gol yeme (4) rekorunu elinde bulunduran sarı-lacivertlilerde teknik heyet savunma alarmı verdi. Defans blokunda görev yapan oyuncularla özel olarak görüşen teknik direktör Ersun Yanal, görüntülü analizlerle yapılan hataların üzerinden geçti.

Kaleci Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Adil Rami ve Dirar'a uyarılarda bulunan Ersun Hoca, derbide özellikle gereksiz risklerden kaçınmaları ve pozisyon hatalarından uzak durmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Defans Isla'ya bağlı

Galatasaray'ın hücum aksiyonlarına da dikkat çeken Ersun Yanal, oyuncularına Babel ve Falcao'ya top aldırmama talimatı verirken savunma bloğunu oluşturacak dörtlü konusunda ise henüz kararını netleştirmedi.

Kalede Altay'dan ve sol bekte alternatifsiz Dirar'dan vazgeçmeyecek olan Yanal, Zanka'yı da ilk 11'de sahaya sürecek. Sağ bekte Ozan ile Isla arasında tercih yapacak olan tecrübeli teknik adam, Isla'nın hazır olması hâlinde sağ beki Şililiye teslim edecek.

Bu durumda Ozan'ı orta alanda Emre'yle görevlendirme imkânı olan Yanal, Zanka'nın yanında Jailson yerine Gustavo'yu kullanabilecek.

(Türkiye)