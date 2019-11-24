'Fenerbahçe taraftarı özel'

GÜNEŞ

■ SARI-Lacivertliler’in 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Daha önce forma giydiği Brezilya, Almanya ve Fransa ligleri ile Süper Lig'deki oyun tarzlarıyla ilgili görüşleri sorulan Sambacı, “Bu liglerin hepsini karşılaştırmak zor. Hepsinin kendine göre artı ve eksi yönleri var. Hepsinin yarışmacı kimliğine bakarsak mükemmel ligler diyebilirim. Önemli olan oyuncu olarak kendinizi oynayacağınız yeni lige hazırlamak. Ben de her zaman bunu yapmaya çalıştım” dedi.

ŞAMPİYONLUKLARA ULAŞACAĞIZ

■ TARAFTARLARI karşılaştırması islenen Gustavo, şöyle konuştu: “Taraftarların takımlarını destekleme yöntemleri farklı olabiliyor. Buraya gelmeden önce konuştuğum herkesten F.Bahçe taraftarının ne kadar özel olduğunu duymuştum. Sürekli bizim arkamızdalar ve nereye giderek gidelim takımlarını sonuna kadar destekliyorlar. F.Bahçe'deki hedefim her gün elimden gelenin en iyisini yapabilmek. Taraftarımız her zaman yanımızda olsun, çünkü bu birliktelik bizi şampiyonluklara ulaştıracak.”

MÜSLÜM’E BiRAZ BENZiYORUM

■ LUİZ Gustavo, sosyal medyada bazı taraftarların kendisini merhum sanatçı Müslüm Gürses'e benzettiğinin aktarılması üzerine, konudan haberinin olmadığını söyledi. Sanatçının fotoğralarına bakan Gustavo, “O beyaz ben siyahiyim. Tek ortak yönümüz saçlarımız. Biraz benziyor ama” dedi