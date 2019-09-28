Fenerbahçe taraftarı derbiye konvoyla gidecek

Derbiyi izleyecek Fenerbahçeli taraftarlar bugün saat 15.00'te Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde toplanacak. Sarı-lacivertliler, bilet kontrolleri ve üst aramaları yapıldıktan sonra Fenerbahçe Kulübü tarafından organize edilen otobüslerle toplu olarak en geç saat 16.00'da Türk Telekom Stadı'na hareket edecek. Kimlik bilgileri alınacak taraftarlardan otobüslere zarar verenler tespit edilerek, cezai işlem uygulanacak. Misafir tribünde 2 bin 481 Fenerbahçe taraftarı yer alacak. Biletlere 10 binin üzerinde talep gelmişti.