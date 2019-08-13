13 Ağustos 2019 Salı 10:32:51 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2019 Salı 10:33:26
Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında, Süleyman Seba'nın fotoğrafı paylaşılarak, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi. (AA)
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