Fenerbahçe sol bek transferi için önceliği Dario Melnjak'a verdi

Fenerbahçe yaz döneminde çözemediği sol bek problemini ara transferde bitirmekte kararlı. Hedefte ise iki isim var.

Önceliği Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat'ı Dario Melnjak'a veren sarı-lacivertliler alternatif olarak ise Leipzig'ın 21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracchi'de karar kıldı. Yanal bu iki isimden birini takımda istiyor.

(Türkiye)