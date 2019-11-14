14 Kasım 2019 Perşembe 09:16:40 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 09:17:48
Fenerbahçe sol bek transferi için önceliği Dario Melnjak'a verdi
Devre arasında sol bek transferi için iki aday belirleyen Fenerbahçe, Dario Melnjak ve Marcelo Saracchi ikilisinden önceliği Melnjak’a verdi.
Fenerbahçe yaz döneminde çözemediği sol bek problemini ara transferde bitirmekte kararlı. Hedefte ise iki isim var.
Önceliği Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat'ı Dario Melnjak'a veren sarı-lacivertliler alternatif olarak ise Leipzig'ın 21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracchi'de karar kıldı. Yanal bu iki isimden birini takımda istiyor.
(Türkiye)
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