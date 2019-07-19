Fenerbahçe, Simon Kjaer için 'bekle gör' taktiğini uyguluyor

Sevilla'nın ünlü sportif direktörü Monchi son anda kiralamaktan vazgeçtiği Simon Kjaer için maksimum parayı kazanmak istese de Fenerbahçe yönetimi bu oyuna gelmedi... Savunmaya ciddi takviyeler yapan Sevilla'da forma şansı az olan Danimarkalı stoper için Fenerbahçe bonservis ücretinin iyice düşmesini bekleyecek.

DAMIEN COMOLLI PUSUDA

Diğer kulüpler de devreden çıkınca Comolli en uygun zamanda devreye girecek. Comolli, Simon Kjaer'i 8 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.

MONCHİ'NİN OYUNU BOZULDU

Fener istekli davranınca Monchi, Kjaer'i kiralamaktan vazgeçti ve satmaya karar verdi. Fenerbahçe de bu hamleye "Bekle gör' taktiğiyle cevap verdi.

Kjaer yeni sezonda eski kulübü Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.

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