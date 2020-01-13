13 Ocak 2020 Pazartesi 11:00:25 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 11:01:57
Fenerbahçe, sezon başında Bursaspor'dan Le Havre takımına transfer olan Ertuğrul Erso'yu gündemine aldı
Sezon başında büyük ümitlerle alınan Adil Rami'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi...
Sarı-Lacivertliler, Fransız stoperi Le Havre kulübüne teklif ederken, karşılığında milli futbolcu Ertuğrul Ersoy'u istedi.
Le Havre'nin Bursaspor'dan transfer ettiği genç yıldız bu sezon Ligue 2'de 12 maçta oynadı.
Fransız kulübünün Rami'nin menajeri ile görüşeceği ve ardından Fenerbahçe yönetimine yanıt vereceği öğrenildi.
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