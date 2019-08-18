Fenerbahçe, sezon açılışlarında 61 maçın 39'unu kazandı

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 62. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 39 açılış maçının 31'ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

- Son yenilgi 2003'te

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.

Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 6 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

- Sezon açılışlarında 61 maçın 39'unu kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 39 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 62 yaşına girecek lig tarihinde ilk kez Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

- İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

1959 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü 3-1

1959-1960 Fenerbahçe-Feriköy 2-1

1960-1961 Fenerbahçe-Vefa 3-0

1961-1962 Fenerbahçe-Kasımpaşa 4-3

1962-1963 Fenerbahçe-Kasımpaşa 0-0

1963-1964 Fenerbahçe-Beyoğluspor 2-0

1964-1965 Fenerbahçe-Beykoz 4-1

1965-1966 Fenerbahçe-Beykoz 2-1

1966-1967 Fenerbahçe-Altınordu 2-1

1967-1968 Fenerbahçe-Feriköy 3-0

1968-1969 Fenerbahçe-Gençlerbirliği 0-0

1969-1970 Fenerbahçe-Vefa 1-0

1970-1971 Fenerbahçe-İstanbulspor 1-0

1971-1972 Bursaspor-Fenerbahçe 1-0

1972-1973 Fenerbahçe-Adanaspor 4-0

1973-1974 Samsunspor-Fenerbahçe 1-0

1974-1975 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1

1975-1976 Fenerbahçe-Zonguldakspor 2-2

1976-1977 Fenerbahçe-Giresunspor 3-0

1977-1978 Fenerbahçe-Samsunspor 2-1

1978-1979 Kırıkkalespor-Fenerbahçe 0-4

1979-1980 Fenerbahçe-Adanaspor 2-1

1980-1981 Orduspor-Fenerbahçe 0-1

1981-1982 Fenerbahçe-Boluspor 1-1

1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1

1983-1984 Fenerbahçe-Boluspor 2-0

1984-1985 Malatyaspor-Fenerbahçe 0-0

1985-1986 Fenerbahçe-Kayserispor 3-2

1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0

1987-1988 Fenerbahçe-Karşıyaka 2-1

1988-1989 Rizespor-Fenerbahçe 0-5

1989-1990 Altay-Fenerbahçe 2-1

1990-1991 Fenerbahçe-Aydınspor 1-6

1991-1992 Fenerbahçe-Aydınspor 1-2

1992-1993 Fenerbahçe-Bakırköyspor 4-0

1993-1994 Altay-Fenerbahçe 1-2

1994-1995 Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy) 1-4

1995-1996 Fenerbahçe-Karşıyaka 4-0

1996-1997 Fenerbahçe-Samsunspor 4-1

1997-1998 Fenerbahçe-Gaziantepspor 3-0 (Hükmen)

1998-1999 Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe 0-0

1999-2000 Fenerbahçe-Vanspor 3-0 (Hükmen)

2000-2001 Kocaelispor-Fenerbahçe 0-4

2001-2002 Fenerbahçe-Samsunspor 3-0

2002-2003 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0

2003-2004 Fenerbahçe-İstanbulspor 0-3

2004-2005 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe 2-2

2005-2006 Gençlerbirliği-Fenerbahçe 0-0

2006-2007 Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor 6-0

2007-2008 İBB Spor-Fenerbahçe 2-0

2008-2009 Gaziantepspor-Fenerbahçe 1-0

2009-2010 Denizlispor-Fenerbahçe 0-2

2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz) 4-0

2011-2012 Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz) 1-0

2012-2013 Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir) 1-1

2013-2014 Torku Konyaspor-Fenerbahçe 3-2

2014-2015 Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor 3-2

2015-2016 Fenerbahçe-Eskişehirspor 2-0

2016-2017 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0

2017-2018 Göztepe-Fenerbahçe 2-2

2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor 2-1 (AA)