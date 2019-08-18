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18 Ağustos 2019 Pazar 11:35:55 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:39:10

Fenerbahçe, sezon açılışlarında 61 maçın 39'unu kazandı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonundaki ilk maçında yarın Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek Fenerbahçe, iç sahadaki açılış maçlarında fazla zorlanmıyor. Sarı-lacivertli futbol takımı, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarının 39'unu kazanırken, 10 maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda yarın sezona "merhaba" diyecek sarı-lacivertliler, 62. sezonuna girecek lig tarihinde sahasında oynadığı 39 açılış maçının 31'ini kazandı. Bu maçlarda 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertlileri, iç sahadaki açılış maçlarında sadece 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında Aydınspor, 2003-2004'te ise İstanbulspor yenmişti.

- Son yenilgi 2003'te

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında seyircisi önünde oynadığı maçlardaki son yenilgisini 2003-2004 sezonunda aldı.

Şampiyon tamamlayacağı o sezonun ilk haftasında İstanbulspor'u ağırlayan sarı-lacivertliler, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, o tarihten sonra sahasında oynadığı 6 ilk hafta maçını da kazanmayı bildi.

- Sezon açılışlarında 61 maçın 39'unu kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 39 galibiyet elde ederken, 12 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, 62 yaşına girecek lig tarihinde ilk kez Gazişehir Gaziantep'i konuk edecek.

- İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon       Maç                                    Sonuç          
1959        Fenerbahçe-MKE Ankaragücü              3-1            
1959-1960   Fenerbahçe-Feriköy                     2-1            
1960-1961   Fenerbahçe-Vefa                        3-0            
1961-1962   Fenerbahçe-Kasımpaşa                   4-3            
1962-1963   Fenerbahçe-Kasımpaşa                   0-0            
1963-1964   Fenerbahçe-Beyoğluspor                 2-0            
1964-1965   Fenerbahçe-Beykoz                      4-1            
1965-1966   Fenerbahçe-Beykoz                      2-1            
1966-1967   Fenerbahçe-Altınordu                   2-1            
1967-1968   Fenerbahçe-Feriköy                     3-0            
1968-1969   Fenerbahçe-Gençlerbirliği              0-0            
1969-1970   Fenerbahçe-Vefa                        1-0            
1970-1971   Fenerbahçe-İstanbulspor                1-0            
1971-1972   Bursaspor-Fenerbahçe                   1-0            
1972-1973   Fenerbahçe-Adanaspor                   4-0            
1973-1974   Samsunspor-Fenerbahçe                  1-0            
1974-1975   Trabzonspor-Fenerbahçe                 0-1            
1975-1976   Fenerbahçe-Zonguldakspor               2-2            
1976-1977   Fenerbahçe-Giresunspor                 3-0            
1977-1978   Fenerbahçe-Samsunspor                  2-1            
1978-1979   Kırıkkalespor-Fenerbahçe               0-4            
1979-1980   Fenerbahçe-Adanaspor                   2-1            
1980-1981   Orduspor-Fenerbahçe                    0-1            
1981-1982   Fenerbahçe-Boluspor                    1-1            
1982-1983   Fenerbahçe-Antalyaspor                 1-1            
1983-1984   Fenerbahçe-Boluspor                    2-0            
1984-1985   Malatyaspor-Fenerbahçe                 0-0            
1985-1986   Fenerbahçe-Kayserispor                 3-2            
1986-1987   Fenerbahçe-Antalyaspor                 2-0            
1987-1988   Fenerbahçe-Karşıyaka                   2-1            
1988-1989   Rizespor-Fenerbahçe                    0-5            
1989-1990   Altay-Fenerbahçe                       2-1            
1990-1991   Fenerbahçe-Aydınspor                   1-6            
1991-1992   Fenerbahçe-Aydınspor                   1-2            
1992-1993   Fenerbahçe-Bakırköyspor                4-0            
1993-1994   Altay-Fenerbahçe                       1-2            
1994-1995   Zeytinburnuspor-Fenerbahçe (Kadıköy)   1-4            
1995-1996   Fenerbahçe-Karşıyaka                   4-0            
1996-1997   Fenerbahçe-Samsunspor                  4-1            
1997-1998   Fenerbahçe-Gaziantepspor               3-0 (Hükmen)   
1998-1999   Ç.Dardanelspor-Fenerbahçe              0-0            
1999-2000   Fenerbahçe-Vanspor                     3-0 (Hükmen)   
2000-2001   Kocaelispor-Fenerbahçe                 0-4            
2001-2002   Fenerbahçe-Samsunspor                  3-0            
2002-2003   Trabzonspor-Fenerbahçe                 0-0            
2003-2004   Fenerbahçe-İstanbulspor                0-3            
2004-2005   Çaykur Rizespor-Fenerbahçe             2-2            
2005-2006   Gençlerbirliği-Fenerbahçe              0-0            
2006-2007   Fenerbahçe-Kayseri Erciyesspor         6-0            
2007-2008   İBB Spor-Fenerbahçe                    2-0            
2008-2009   Gaziantepspor-Fenerbahçe               1-0            
2009-2010   Denizlispor-Fenerbahçe                 0-2            
2010-2011   Fenerbahçe-Antalyaspor (Seyircisiz)    4-0            
2011-2012   Fenerbahçe-Orduspor (Seyircisiz)       1-0            
2012-2013   Elazığspor-Fenerbahçe (İzmir)          1-1            
2013-2014   Torku Konyaspor-Fenerbahçe             3-2            
2014-2015   Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor        3-2            
2015-2016   Fenerbahçe-Eskişehirspor               2-0            
2016-2017   Medipol Başakşehir-Fenerbahçe          1-0            
2017-2018   Göztepe-Fenerbahçe                     2-2            
2018-2019   Fenerbahçe-Bursaspor                   2-1         (AA)

 

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