Fenerbahçe, Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor
6 numaraya yıldız bir oyuncu bakan Fenerbahçe, St.Etienne'li Yann M'Vila'nın peşinde... Sportif Direktör Damien Comolli, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüştü ve onu ikna etti.
Fenerbahçe 6 numara transferi için vitesi iyice yükseltti. Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila'yı transfer etmek için yoğun bir mesai harcıyor..
ST.ETIENNE İLE SIKI PAZARLIK
Damien Comolli'nin hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü öğrenildi. Comolli'nin bu görüşmede tecrübeli oyuncuyu ikna ettiği, kulübüyle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.
29 yaşındaki ön liberonun Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
FRANSIZ YILDIZ AHTAPOT GİBİ
F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Fransız yıldız Yann M'Vila orta sahadaki çalışkanlığıyla tanınıyor. Rakibe yapışıyor.
Geçen sezon Saint Etienne'de 40 maça çıkan Yann M'Vila, 1 asist yaptı.
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