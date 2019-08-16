16 Ağustos 2019 Cuma 09:07:50 | Son Güncelleme: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:14:16
Fenerbahçe Rojo için ManU ile görüşüyor
Transfer dönemi başından bu yana Roma'dan Kolarov için yoğun şekilde çalışmalarını yürüten Fenerbahçe, İtalyan ekibinin bir türlü ikna olmaması üzerine b planına geçti. Sarı lacivertli ekip, Manchester United'ın hem sol bek, hem de stoper oynayabilen yıldızı için kiralık formülünü devreye soktu.
AKŞAM
Kolarov için naz yapan Roma ile görüşmeler tıkandı, Manchester United ile Marcos Rojo için masaya oturuldu. Arjantinli savunmacının bileti kesildi. Sol bek ve stoperde oynayan Rojo’nun sözleşmesi 2021’de bitiyor. Kiralanması şeklinde bir pazarlık var.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT