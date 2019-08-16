Fenerbahçe Rojo için ManU ile görüşüyor

AKŞAM

Kolarov için naz yapan Roma ile görüşmeler tıkandı, Manchester United ile Marcos Rojo için masaya oturuldu. Arjantinli savunmacının bileti kesildi. Sol bek ve stoperde oynayan Rojo’nun sözleşmesi 2021’de bitiyor. Kiralanması şeklinde bir pazarlık var.