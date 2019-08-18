Fenerbahçe, Rıza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı

Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, sonunda aradığı oyuncuyu buldu. Kolarov transferinin çıkmaza girmesinden sonra rotasını Çizme'ye çeviren Sarı-Lacivertliler, B planını devreye sokup gündemine aldığı Rıza Durmisi için Lazio ile anlaşmaya vardı. La Gazetta dello Sport, Fener'in, Marsilya ve Brondby ile girdiği Durmisi yarışını kazandığını belirtip, "Lazio, geçen sezon 7.5 milyon euroya aldığı Danimarkalı sol beki Türk ekibine satın alma opsiyonu ile kiralamayı kabul etti. Fenerbahçe, Durmisi'yi satın almak isterse Lazio'ya 4 milyon euro ödeyecek" ifadelerine yer verdi. Kanarya, Gustavo pazarlıklarında da Marsilya ile ilerleme sağlanamayınca Arsenal'den Mohamed Elneny'ye rotayı çevirdi. 27 yaşındaki Mısırlı oyuncu için iki kulüp arasındaki pazarlıkların olumlu devam ettiği öğrenildi. (Star)