Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez transferi için Milan ile anlaşma sağladı

Sarı-Lacivertliler, Milan formasını giyen Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katıyor. İsviçreli yıldızın ardından İtalyan kulübü ile de kesin olarak anlaşma sağlandı. Sezon başından bu yana sol bek transferi için çok büyük bir çaba harcayan Fenerbahçe sonunda hedefe ulaştı...

3-4 GÜN İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Yönetimin transferi resmi olarak açıklamak için Futbol Federayonu ile yaşanan harcama limiti sorunu çözmeyi bekliyor. En geç 3-4 gün içinde bu sorunun çözüleceği öğrenildi.

1.5 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Milan ile 1.5 yıl sözleşmesi olan Rodriguez 6 aylığına kiralanacağı belirlendi. Ancak tecrübeli yıldızın sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu olacak.

4.5 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin sezon sonunda 4.5 milyon Euro ödeyerek Rodriguez'in tapusunu alacağı öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu bu sezon Milan formasıylı ligde 5 maça çıktı.

(Fotomaç)