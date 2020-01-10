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10 Ocak 2020 Cuma 09:17:58 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 10:25:11

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için Milan ile son kez görüşecek!

Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için Milan'a son teklifini yaptı: 1.5 milyon euro kiralama ücreti ve satın alma opsiyonu. Milan ise oyuncuyu hemen elden çıkarma peşinde. İki taraf, gelecek hafta görüşmek için tekrar sözleşti.

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde ilk sıraya yerleşen Ricardo Rodriguez ile ilgili son gelişmeler geldi.

İtalya'dan Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan'ın 5.5 milyon euro bonservis istediği Ricardo Rodriguez için Fenerbahçe 1.5 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu. Milan Sporetif Direktörü Paolo Maldini ise oyuncuyu bonservisiyle birlikte satma isteğini yineledi.

Bu karşılıklı teklifler ve talepler üzerine iki taraf, gelecek hafta tekrar görüşmek üzere sözleşti. İki taraf arasında Ricardo Rodriguez için düğüm bu toplantıda çözülecek.

PETKOVIC: "SÜREKLİ OYNAMALISIN"

Blick'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin gündemindeki Rodriguez ile sık sık görüşen İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic, "Takım için çok önemlisin ancak yeterli sayıda maça çıkman ve formunu artırman gerekiyor." dedi. Bunun üzerine kulüp arayışlarını hızlandıran Rodriguez, iki seçenek arasında kaldı.

LYON SEÇENEĞİNİ ELEDİ

Fenerbahçe dışında PSV ve Lyon'dan da teklifler alan Ricardo Rodriguez, Fransız kulübünü forma rekabetinin yüksek olması nedeniyle eledi.

5.5 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ

Milan, Rodriguez için istediği bonservis miktarını 5.5 milyon euro'ya kadar düşürdü. İsviçreli oyuncuyu satmaya sıcak bakmayan ancak oyundan gelen talep üzerine bu kararı alan Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, 10 milyon euro'dan bu fiyata kadar düşmeyi kabul etti ancak bu rakamdan aşağı düşmek istemiyor.

FENERBAHÇE DAHA ÇOK MAAŞ ÖNERDİ

27 yaşındaki İsviçreli bek, Fenerbahçe veya PSV'den birinde oynamaya sıcak baktığını menajerine iletti. Bu gelişmeler üzerine Rodriguez'in menajeri Gianluca Di Domenico, Eindhoven ve İstanbul arasında neredeyse mekik dokumaya başladı.

Önümüzdeki birkaç gün içinde transfere nokta koymayı planlayan iki takım da Milan ile pazarlıklara hız verdi. Fenerbahçe, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti ancak Milan direkt bonservisle satış için diretiyor.

PSV'nin ise Rodriguez'e Fenerbahçe'ye oranla daha az maaş teklifi yapması transferdeki dezavantajı olarak öne çıktı.

93 MAÇTA 4 GOL 5 ASİST

Kariyerine Zürih'te başlayan ve 2012 yazında 8.5 milyon euro bonservisle Wolfsburg'un yolunu tuttu. 2017'de 15 milyon euro bedelle Milan'a transfer olan Ricardo Rodriguez, İtalya'da 93 resmi maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.

(Sporx)

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