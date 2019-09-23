23 Eylül 2019 Pazartesi 09:47:11 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:48:27
Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor
TRANSFER döneminde adı F.Bahçe ile anılan Puscas, kariyerini Reading’de sürdürüyor. Ancak F.Bahçe, Rumen golcünün peşini bırakmış değil.
AKŞAM
TRANSFER döneminde adı F.Bahçe ile anılan Puscas, kariyerini Reading’de sürdürüyor. Ancak F.Bahçe, Rumen golcünün peşini bırakmış değil. Sarı Lacivertliler, başarılı golcünün tüm karşılaşmalarını takip ediyor. Kanarya, devre arasında Reading’e bir teklif yapacak.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT