Fenerbahçe Puscas için teklif yapmaya hazırlanıyor

AKŞAM

TRANSFER döneminde adı F.Bahçe ile anılan Puscas, kariyerini Reading’de sürdürüyor. Ancak F.Bahçe, Rumen golcünün peşini bırakmış değil. Sarı Lacivertliler, başarılı golcünün tüm karşılaşmalarını takip ediyor. Kanarya, devre arasında Reading’e bir teklif yapacak.