27 Aralık 2019 Cuma 17:15:35 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 17:16:14
Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'la 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.
2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz.”
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