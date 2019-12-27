Fenerbahçe Ozan Tufan'ın sözleşmesini uzattı

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın oyuncusu Ozan Tufan’ın bu yıl sona erecek sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanmış; sözleşmesi önümüzdeki sezondan başlayarak 3+1 yıl uzatılmıştır.

2023-24 sezonuna dek formamızı giyecek futbolcumuz Ozan Tufan’a, takımımızın şampiyonluğu yolunda sonsuz başarılar diliyoruz.”