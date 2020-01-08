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08 Ocak 2020 Çarşamba 10:40:45 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 10:43:04

Fenerbahçe, Olympiakos'un sol beki Leonardo Koutris için harekete geçti

Fenerbahçe'nin Olympiakos'un sol beki Leonardo Koutris ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki Yunan sol bek için Napoli ve Marsilya da devrede...

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte gündemine birçok oyuncu giren Fenerbahçe'de ortaya atılan son isim Leonardo Koutris oldu. İtalya ve Yunan basını, sarı-lacivertlilerin Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki sol bek için harekete geçtiğini yazdı.

Koutris transferinde Napoli ile Marsilya'nın da devreye girdiği belirtilirken, kısa sürede önemli gelişmelerin yaşanacağı ileri sürüldü. Bu 3 kulüp arasında Yunan ekibinin kapısını çalan ilk takımın da F.Bahçe olduğu kaydedildi.

BREZİLYA ASILLI YUNAN

Fenerbahçe'nin Olympiakos'taki 3. sezonunda fazla forma şansı bulamayan Koutris'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği öğrenildi. Haziran 2021'de sözleşmesi sona erecek Brezilya asıllı Yunan futbolcu, bu sezon 7 resmi karşılaşmada forma giydi. Profesyonel kariyerinde Yunanistan dışına çıkmayan genç oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı iddia edildi. Kariyerine Ergotelis'te başlayan Koutris, daha sonra PAS Giannina ve son 3 sezondur da Olympiakos forması giyiyor.

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