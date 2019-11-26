Fenerbahçe Ocak ayında Moses'i gönderip Visca'yı almayı planlıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında olduğu gibi, ara transfer dönemi öncesinde de gündeminde olan Edin Visca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz yaz transfer sezonunda da Boşnak futbolcu ile ilgilenmiş ancak dönemin şartlarına göre transfer gerçekleşmemişti.

Ancak son yaşanan gelişmeler sonrası Edin Visca'nın transferi ciddiye bindi! Teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Visca'nın ocak ayında imzaya çok yakın olduğu öğrenildi. Yanal'ın da olumlu rapor verdiği Visca'nın ocak ayında imzası için geri sayıma geçildi.

GEMİLERİ YAKTI!

Sarı-lacivertli takımın uzun süredir listesinde yer alan Boşnak oyuncu Fenerbahçe için gemileri yaktı. Başakşehir ile 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunan Boşnak futbolcunun kulübüne net bir şekilde tavrını koyduğu ve ocak ayında ayrılmak istediğini ilettiği ileri sürüldü.

YAKIN ÇEVRESİYLE PAYLAŞTI!

29 yaşındaki futbolcunun yakın çevresiyle ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğunu paylaştığı kaydedildi. Daha önce yapılan görüşmelerde Fenerbahçe'den yüksek bonservis bedeli isteyen Başakşehir'in Visca'nın bu tavrından sonra indirime gidebileceği ifade edildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin ocak ayında önceliğinin Visca olacağı ve imzaların atılması için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

O PAYLAŞIM TARAFTARI DA HEYECANLANDIRDI

Visca'nın Galatasaray ile oynadıkları maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da Fenerbahçe taraftarları heyecanlandırdı. Boşnak futbolcu, sarı-lacivertlilerin sahasındaki maçlardan önce çalınan Mohikan Marşı'nı instagram'daki hikayesinde paylaşmıştı.

YENİ SINIR 4 MİLYON EURO!

Başakşehir, 2011-12 sezonu öncesi 300 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Edin Visca için 8 milyon euro istiyordu. Bu bedeli yüksek bulan Fenerbahçe ise sezon başında 5 milyon euro'nun üstüne çıkmıyordu. Sarı-lacivertliler, oyuncunun da istekli olduğu dönemde 4 milyon euro bedelle transferi bitirmeyi hedefliyor.

ASİST CANAVARI

Visca, 9. sezonuna girdiği Başakşehir ile Süper Lig'de son yıllara damga vurdu. 2017-18'de 15, 2018-19'da da 14 asistle bu alanda zirveye çıkan Boşnak oyuncu, attığı gollerle de adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sezon 13, 2017-18'de 9 kez fileleri havalandıran Visca, Başakşehir'in en önemli hücum gücü oldu. 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 12 lig maçında 3'er gol ve asistlik performans sergiledi.

318 MAÇ 86 GOL 89 ASİST

Başakşehir formasıyla 9. sezonuna giren Edin Visca, bu süreçte 318 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 86 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak oyuncu, 89 da asist yaptı. Kariyerinde kırmızı görmeyen yıldız futbolcu, 22 kez sarardı.

(Fotomaç)