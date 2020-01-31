31 Ocak 2020 Cuma 16:21:44 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 16:23:25
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni transfer Simon Falette de kafilede yer aldı. Alper Potuk ve Zanka ise kadroda yer almadı.
Kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
- Galatasaray'ın 1 aydır peşinde koştuğu Mert Çetin, Hellas Verona ile anlaştı
- Galatasaraylı taraftarlar isyanda: Dön dolaş Semih Kaya!
- Fenerbahçe'nin stoperi Mathias Zanka, Fortuna Düsseldorf ile anlaştı
- Galatasaray eski futbolcusu Semih Kaya’yı kiraladı