30 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:41:40
Fenerbahçe’nin İrfan aşkı bitmiyor
F.BAHÇE Sportif Direktörü Damien Comolli, Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçına gidip İrfan Can Kahveci’yi izledi.
GÜNEŞ
■ Milli yıldız için sezon başında Başakşehir’in kapısını çalan Fransız idareci, bol bol not aldı. Şenol Güneş tarafından A Milli Takım’ın da değişilmez ismi yapılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir formasıyla 10 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. İrfan Can için Avrupa’nın önemli kulüplerinin de kulübüyle temas halinde olduğu biliniyor.
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