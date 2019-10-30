Fenerbahçe’nin İrfan aşkı bitmiyor

GÜNEŞ

■ Milli yıldız için sezon başında Başakşehir’in kapısını çalan Fransız idareci, bol bol not aldı. Şenol Güneş tarafından A Milli Takım’ın da değişilmez ismi yapılan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Başakşehir formasıyla 10 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti. İrfan Can için Avrupa’nın önemli kulüplerinin de kulübüyle temas halinde olduğu biliniyor.