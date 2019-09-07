Fenerbahçe’nin, Gomis’e transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı
Şu anda Al Hilal forması giyen G.Saray’ın eski golcüsü Gomis, “Comolli benimle görüştü. Ona Türkiye’de Galatasaray harici bir takımda oynamayacağımı söyledim” açıklamasında bulundu.
Bir dönem G.Saray forması giyen Rodrigues’i kiralayan Fenerbahçe’nin, Gomis’e de transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı. Aslan’ın eski forveti, “Fenerbahçe’yi seviyorum ve büyük bir saygı duyuyorum. Aynı şekilde Beşiktaş’a da büyük saygı duyuyorum. Comolli ile bir sohbet gerçekleştirdik. Onu eskiden de tanıyorum. Damien Türkiye’de Galatasaray’dan başka takımda oynamayacağımı çok iyi biliyor. Bunu kendisine de söyledim. Böyle bir teklifi kabul edemem” diye konuştu.
GARRY RODRİGUES’İN TERCİHİ
Al Hilal forması giyen tecrübeli forvet, sözlerini şöyle sürdürdü: Fransa’da çıktığım televizyon programlarında bunu defalarca dile getirdim. Ben G.Saray’lıyım. Rodrigues sevdiğim bir arkadaşım. F.Bahçe tercihine saygı duymak gerekiyor. Sonuçta futbol profesyonel bir dünya. Sadece benim için G.Saray’la ilgili özel bir bağ var. Falcao’ya Türkiye’ye gelmesini söyledim. Taraftarın tutkusunu gördükten sonra kendini evinde gibi hissedecek. (Akşam)
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