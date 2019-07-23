Fenerbahçe Morelos’u istedi

GÜNEŞ

■ MAX Kruse ve Vedat Muriç’i kadrosuna katan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı… Hedefteki isim Glasgow Rangers’ın 23 yaşındaki gol makinesi Alfredo Morelos… Kolombiyalı oyuncu için Fenerbahçe’nin Reyes ve Frey’in yanı sıra bir miktar para teklif ettiği ancak İskoç temsilcisinin tam 23 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

COMOLLİ DEVREYE GİRDİ

■ BU miktarı çok bulan Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli’nin fiyatı makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı ancak Glasgowlu yöneticilerin geri adım atmadığı belirtildi. İskoç ekibinden 48 maça çıkan ve tam 31 kez ağları havalandıran Kolombiyalı golcü için tüm şartlar zorlanacak. Maviler, indirime yanaşmazsa transfer rafa kalkacak ve diğer alternatiflere yönelinecek.