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03 Aralık 2019 Salı 09:21:57 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 09:23:38

Fenerbahçe, Mohamed Nahiri ile el sıkıştı

Fas basını,Kanarya’nın Wydad’ın sol beki Mohamed Nahiri ile 3 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti. 28 yaşındaki oyuncunun Cumartesi günü Türkiye’ye geldiği de öne sürüldü.

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal yönetimden öncelikli olarak 2 transfer istedi. Bir sol bek ve bir golcü talep eden Yanal, bu iki takviyeyi en önemliler olarak bildirdi. Ocak ayında sol bek ve golcü transferlerine yoğunlaşmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetim, ardından deneyimli çalıştırıcının diğer talepleri hakkında çalışmalara devam edecek. Kanarya, bu sezon en çok sol bek pozisyonunda sorun yaşadı. Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı nedeniyle zor durumda kalan Ersun Yanal, bu bölgeye çoğu kez Nabil Dirar’ı monte etti. Yönetim, bu nedenle bu açığı kapamak için çalışmalara başladı.

SAĞ BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Sol bek arayışlarını sürdüren Kanarya’dan sürpriz bir hamle geldi. Fas basını SarıLacivertli ekibin Wydad AC takımında top koşturan 28 yaşındaki sol bek oyuncusu Mohamed Nahiri ile büyük ölçüde anlaşma sağladığını iddia etti. Haberde, Faslı sol bekin cumartesi günü Türkiye’ye geldiğini ve Sarı-Lacivertli kulüple 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. Fenerbahçe’nin bir diğer Faslı oyuncusu Nabil Dirar’ın Nahiri ismini Sarı-Lacivertli yönetime önerdiği de öne sürüldü. Wydad AC Başkanı ligde zor günler yaşadıkları için takımda bazı değişiklere gitmek istiyor. Bu nedenle Nahiri’ye gelen teklifi kabul etti.

1 MİLYON 250 BİN € DEĞERİ VAR

Başarılı oyuncu sol bekin yanı sıra sağ bekte de görev yapıyor. 1.86 boyundaki sol bek, ileri çıkışları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Savunma anlayışı da gayet iyi. Mohamed Nahiri, takımıyla bu sezon 6 karşılaşmada 540 dakikada sahada kaldı. 28 yaşındaki başarılı oyuncu bu süre içinde takımına 3 gol atarak katkı sağladı. Sol bekin transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 1 milyon 250 bin euro. Nahiri, 10 karşılaşmada da Fas Milli Takım formasını giydi ve başarılı bir performans sergiledi.

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