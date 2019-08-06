Fenerbahçe, Miha Zajc'ı satma kararı aldı

Empoli’den 3.5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu, Kruse transferi sonrası kendisinin yedek kalacağını söylemişti. Yeni sezonda ilk 11 şansı düşük olan Zajc’ı satma kararı alan Kanarya bu oyuncu için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fener, bu rakamı ödeyecek kulübe evet cevabı verecek. (Star)