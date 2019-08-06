06 Ağustos 2019 Salı 10:56:14 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 10:59:38
Fenerbahçe, Miha Zajc'ı satma kararı aldı
Finansal Fair Play anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu alabilen Fenerbahçe’nin Miha Zajc için gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Empoli’den 3.5 milyon euroya alınan Sloven oyuncu, Kruse transferi sonrası kendisinin yedek kalacağını söylemişti. Yeni sezonda ilk 11 şansı düşük olan Zajc’ı satma kararı alan Kanarya bu oyuncu için 9 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Fener, bu rakamı ödeyecek kulübe evet cevabı verecek. (Star)
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