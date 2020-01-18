Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde Brescia ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi

Taraflar, 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonu için İtalyan ekibi 3 milyon Euro önerirken, Fenerbahçe 4 milyon Euro istemişti.

İki kulübün 3.5 milyon Euro’da el sıkışması ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

(Fanatik)