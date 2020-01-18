18 Ocak 2020 Cumartesi 09:57:38 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 10:00:13
Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde Brescia ile yaptığı pazarlıklarda sona geldi
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrılıyor. Sloven futbolcunun Brescia’ya transferi artık an meselesi. İtalyan ekibiyle kıran kırana süren pazarlıklarda sona gelindi.
Taraflar, 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli konusunda anlaştı. Satın alma opsiyonu için İtalyan ekibi 3 milyon Euro önerirken, Fenerbahçe 4 milyon Euro istemişti.
İki kulübün 3.5 milyon Euro’da el sıkışması ve transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.
(Fanatik)
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