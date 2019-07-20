Fenerbahçe, Makedonyalı golcü İlija Nestorovski’yi mercek altına aldı

İtalyan medyasındaki haberlere göre bu oyuncu için Fenerbahçe ve Udinese’nin çekiştiği iddia edildi.

Nestorovski geçen sezon İtalya 2. Ligi’nde 28 maçta 15 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. Bu arada Sarı-Lacivertliler’in Atletico Madrid’te istenilen performansı gösteremeyen ve ayrılma kararı alan golcü Nikola Kalicinic için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. (Star)