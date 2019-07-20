20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:51:11 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:57:11
Fenerbahçe, Makedonyalı golcü İlija Nestorovski’yi mercek altına aldı
Forvet transferinde acele etmeyen, listesindeki adayları araştıran Fenerbahçe’nin son olarak Palermo’dan ayrılan 29 yaşındaki Makedonyalı golcü İlija Nestorovski’yi mercek altına aldığı ileri sürüldü.
İtalyan medyasındaki haberlere göre bu oyuncu için Fenerbahçe ve Udinese’nin çekiştiği iddia edildi.
Nestorovski geçen sezon İtalya 2. Ligi’nde 28 maçta 15 gol atarken, 4 de asist yapmıştı. Bu arada Sarı-Lacivertliler’in Atletico Madrid’te istenilen performansı gösteremeyen ve ayrılma kararı alan golcü Nikola Kalicinic için de girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi. (Star)
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