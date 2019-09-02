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02 Eylül 2019 Pazartesi 20:09:54 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 20:10:34

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu açıkladı! İşte bonservis ücreti

Fenerbahçe, Luiz Gustavo transferini KAP'a bildirdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

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