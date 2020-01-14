Fenerbahçe kupada Kayserispor deplasmanında! İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetiyor. ATV'den naklen yayınlacak karşılaşma saat 20:30'da başlayacak.
İki takımın eksikleri
Kayserispor'da yeni transferlerin lisansı yetişmediği için kadroda olmayacaklar. Fenerbahçe'de de aynı şekilde Falette'nin de lisansı bu maç için yetiştirilemedi.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Mert Kula, Rienstra, Yasir, Djedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Emre Demir, Kravets
Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Dirar, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Rodrigues, Deniz Türüç, Max Kruse, Vedat Muriqi
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