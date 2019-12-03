Fenerbahçe kupada İstanbulspor'u konuk ediyor!

  • Bist 100
    106790
  • Dolar
    5,7506
  • Euro
    6,3797
  • Altın
    272,4660
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Türkiye dosttan öte bir ülke. Türk halkı Arnavutlar için dosttan öte bir halk' 'Türkiye dosttan öte bir ülke. Türk halkı Arnavutlar için dosttan öte bir halk'
ABD Başkanı Trump: G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız ABD Başkanı Trump: G7 Zirvesini Camp David'de yapacağız
Almanya Başbakanı Merkel: İyi ve yararlı bir görüşme yaptık Almanya Başbakanı Merkel: İyi ve yararlı bir görüşme yaptık
Macron, NATO'yu eleştirirken ABD'nin ittifaka katkısını kastetmediğini söyledi Macron, NATO'yu eleştirirken ABD'nin ittifaka katkısını kastetmediğini söyledi
Trump: ABD, İran'daki protestocuları destekliyor Trump: ABD, İran'daki protestocuları destekliyor
Demir Grup Sivasspor kupada da yoluna dolu dizgin devam ediyor! Demir Grup Sivasspor kupada da yoluna dolu dizgin devam ediyor!
Katil Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı Katil Netanyahu ile Gantz koalisyon konusunda yine anlaşamadı
Galatasaray'da Feghouli ve Lemina'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı Galatasaray'da Feghouli ve Lemina'nın son durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı
Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması: Ocak ayını bekliyoruz Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması: Ocak ayını bekliyoruz
Aceleci güzel Aceleci güzel
36 saat yemek yemedi 36 saat yemek yemedi
Ağlatan doğum hikâyesi Ağlatan doğum hikâyesi
Kerem ile Aslı oldular Kerem ile Aslı oldular
Prim vermek istemiyor Prim vermek istemiyor
20. yılını kutlayacak 20. yılını kutlayacak
Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! İftiranın sözcüsü Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! İftiranın sözcüsü
Kandil'den cep telefonu yasağı Kandil'den cep telefonu yasağı
'İmam hatip okulları alınmıyor' iddiasına Bakanlıktan açıklama 'İmam hatip okulları alınmıyor' iddiasına Bakanlıktan açıklama
Vur emri veren darbeciye 3 bin yıl hapis Vur emri veren darbeciye 3 bin yıl hapis
24 bin çağrıya gözaltı 24 bin çağrıya gözaltı
Sokakta içkiye saat ayarı Sokakta içkiye saat ayarı
Fenerbahçe kupada İstanbulspor'u konuk ediyor! Fenerbahçe kupada İstanbulspor'u konuk ediyor!
First Lady Noel’e hazır First Lady Noel’e hazır
Cephanelik gibi ev Cephanelik gibi ev

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Aralık 2019 Salı 19:27:36 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 19:28:46

Fenerbahçe kupada İstanbulspor'u konuk ediyor!

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor.

KARŞILAŞMANIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Harun, Isla, Sadık, Rami, Dirar, Jailson, Tolgay, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriqi

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Etoga, Onur, Duhan, Eslem, Oğuzhan, Cajic, Ali, Diouf, Allahyar

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ